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Eğitim

Selvi, Bakan Selçuk'un paraya ihtiyacı olduğunu yazdı:  “Gökçek’in yaptırdığı Ankapark var ya, onun kadar miktar işinin yarısını karşılıyor”

24 Ocak 2020 09:03

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un projelerini gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu savundu. Selvi, “Canım, o kadar da atla deve değil. Hani Melih Gökçek’in Ankara’ya yaptırdığı ama şimdi çürümeye terk edilmiş Ankapark var ya, onun kadar bir miktar Milli Eğitim Bakanı’nın işinin yarısını karşılıyor” görüşünü savundu.

Selvi Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Selçuk'un devrim niteliğinde değişiklikler öngördüğünü dile getirirken, "Çocuklarımızın geleceği adına heyecan duyduk. Ziya Selçuk’un eğitim reformu için projesi hazır ama parası yok. Finans desteğine ihtiyacı var. Eğitimi hep kalem, defter ve bir de masa ile tahta olarak gördüğümüz için Bakan’a 'Parayı ne yapacaksınız?” diye sordum. Kalem kalem anlattı” ifadelerini kullandı.

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