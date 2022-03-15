Selvi: Milletvekili olmak istedikleri takdirde; Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nun CHP listelerinden seçimlere girmeleri gerekecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim düzenlemesini köşesine taşıdı.

Selvi, yazısında düzenlemeye göre ittifaka giren partilerin oy oranlarına göre milletvekili çıkaracak olmasına ilişkin olarak, "Yeni düzenleme partilerin aldıkları oyların üzerinde milletvekili çıkarmalarına son veriliyor. Partiler Meclis’te aldıkları oylardan 'taşkın' bir şekilde temsil edilemeyecekler" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Peki yeni düzenleme nasıl olacak? İttifakın aldığı oyların tamamı, seçim barajının aşılmasında birlikte hesaplanacak. Ancak milletvekili dağılımı, ittifak içindeki partilerin her birinin aldığı oylara göre yapılacak.

'Seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan partilerin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır' deniliyor.

Yani Babacan’ın, Davutoğlu’nun ya da Karamollaoğlu’nun partisi seçimlere Millet İttifakı ile girdikleri takdirde, yüzde 7 barajını aşabilecekler. Ama milletvekili hesabı o ilde aldıkları oy sayısına göre yapılacak.

Bu durumda milletvekili olmak istedikleri takdirde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun CHP listelerinden seçimlere girmeleri gerekecek."