Selvi, anket sonuçlarını paylaştı: İktidarın da, muhalefetin de önemli sonuçlar çıkaracağı bir tablo

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın yaptığı son anketi köşesine taşırken, "İktidarın da, muhalefetin de önemli sonuçlar çıkaracağı bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

Selvi, bugünkü köşesine, 22-30 Nisan tarihleri arasında, 26 ilde 2027 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan Optimar anketinin sonuçlarını paylaştı.

Selvi, "Şimdi hem partilerin oy oranını vereceğim hem de partiler arasındaki oy kaymalarına dikkat çekeceğim. AK Parti’nin oy oranını düşük göstermek için açık artırma açan anket firmaları üzülecek ama kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 39.7 çıkıyor. Muhalefet pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunları fırsata çevirmek istiyor ama erken seçim çağrısı yaparken biraz sonra vereceğim oranları dikkate almalarında yarar var. CHP’nin oy oranı yüzde 24.1 olurken onu 10.9’la MHP, 10.8’le HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İYİ Parti’nin 9.8’le beşinci sırada gelmesi. Yükseliş içinde olan İYİ Parti açısından bu oranın alt gruplarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Selvi, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için de sonuçların şöyle olduğunu aktardı:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6’yla ilk sırada gelirken onu 15.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun oy oranındaki gerileme ise sürüyor. İmamoğlu ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. Bu düşüş seyri devam ederse Akşener’in gerisine düşüp, dördüncü olacak. İmamoğlu yüzde 9.6 alırken Akşener 6.0’la dördüncü sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.1’le beşinci sırada."

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