Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’tan imambayıldı tarifi beklerken o baklava tarifi vermeyi tercih etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamasını hatırlatarak "Mansur Yavaş’ın siyasi zekâsına şapka çıkarttım" dedi.

Selvi, yazısında Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ’ın çıkışı sonrası ismi birden ön plana çıkan Mansur Yavaş’la cumhurbaşkanlığı konusunda görüştüğünü söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş’ın ‘Ben aday değilim’ demesi bekleniyormuş ama o, “Herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen bu tür konuşmalara şahit oluyoruz ama çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum” diyerek mükemmel bir cumhurbaşkanı adayı olduğunun tarifini verdi.

Zaten Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkaran bu özellikleri.

Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’tan imambayıldı tarifi beklerken o baklava tarifi vermeyi tercih etti.

“Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere ne genel başkanlarına laf söylemeli, içişlerine karışmalı. İşini yapmalıdır” sözleriyle Ekrem İmamoğlu’na kılçık atıp oradan ayrıldı.

Eğer Ekrem İmamoğlu’nda ısrar ederseniz ben buradayım mesajını verdi.

Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Mansur Yavaş’ın siyasi zekâsına şapka çıkarttım."

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