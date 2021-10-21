Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun baş başa ne konuştuğu sır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ikili görüşmenin parlamenter sistem ve ekonomi ağırlıklı olduğunu yazdı.

Selvi, "İki lider önce kurmaylarıyla sonra baş başa görüşmüşler. Kurmaylarının da yer aldığı görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı, siyasi cinayetler ve bürokratları tehdit konuları gündeme gelmemiş. Daha çok parlamanter sisteme dönüş ve ekonomi konuşulmuş. Ama baş başa görüşmede ne konuşulduğu sır. Çünkü iki lider de kurmaylarıyla paylaşmamış." ifadesini kullandı.

Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönetlilen Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ve Diyarbakır ziyareti hakkındaki soru için de, "Bence İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti HDP desteğinin vurgulanması açısından önemliydi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, 'Bana gelmiş herhangi bir talep yok' dedi. Bu cümlede İmamoğlu’na verilen mesaj da vardı. Lider olarak, “Benden talep edeceksin” dedi. 'Ayrıca giderken de benden izin aldı' dedi. Son söz sahibinin kendisi olduğunu vurgulama gereği duydu" düşüncesini dile getirdi.

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