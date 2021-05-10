Selvi: AKP'nin anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için gerekli olan 50+1 şartı korunuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'nin hazırladığı yeni anayasa önerisinin ardından AKP'nin de bu konudaki hazırlığının nihai açamaya geldiğini söyledi. Selvi, Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için gerekli olan 50+1 şartının korunduğunu belirtti.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak nihai metin onaylanırsa öncelikli olarak MHP ile paylaşılması daha sonra da muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarına sunulması bekleniyor" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Bu aşamada içeriğe girilmek istenmiyor. Ama yeni anayasanın temel esasları belirlenmiş.

1- Anayasada devletin şeklini ve niteliklerini belirleyen ilk dört maddedeki esaslar korunuyor.

2- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi korunuyor. Çünkü bu sistemin referanduma sunulduğunun ve millet tarafından kabul edildiğinin altı çiziliyor.

Temel esaslar

Yeni anayasa çalışmalarından bazı önemli noktaları paylaşmak istiyorum.

1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi esas alınıyor. Bu sistemi milletin kabul ettiği gerekçesine yukarıda yer vermiştim.

2- Cumhurbaşkanının iki dönem seçilme kuralı korunuyor.

3- Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için gerekli olan 50+1 şartı korunuyor.

4- Cumhurbaşkanının asli düzenleme yetkisi olan kararname çıkarma yetkisi değiştirilmiyor.

Anayasa perspektifi

Anayasalar sadece maddelerden ibaret değil. Asıl ona ruh veren, hangi perspektifle hazırlandığı.

1- Yeni anayasa özgürlükçü bir anayasa olacak. Anayasa özgürlükçü bir perspektifle hazırlanıyor.

2- 21. yüzyılın özelliklerine uygun bir anayasa olacak. Çağın ihtiyaçlarına karşılık veren bir anayasa olacak. 21. yüzyılın ağ toplumu dediğimiz, dijital toplum dediğimiz yaklaşımına uygun olacak.

3- Evrensel değerleri kendi yerel değerleri olarak kabul edip, evrensele katkı yapacak bir anayasa olacak. Bizim yerelimizden bağımsız bir evrensel kabulümüz zaten yok."

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