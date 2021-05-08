Kulis | MHP'nin hazırladığı Anayasa teklifi, Cumhurbaşkanı seçilme oyunu yüzde 40'a düşürüyor

Bahçeli'nin 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisiyle ilgili olarak da MHP kulislerindeki iddiaları aktaran Uğuroğlu, "AKP'li Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı, MHP'li Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı adayı, BBP'li Mustafa Destici Cumhurbaşkanı 2. yardımcısı adayı. Cumhur İttifakı'nın 3 genel başkanı ekip halinde cumhurbaşkanlığı yarışına girecekler. 2 cumhurbaşkanı yardımcısı aslında Millet İttifakı için de 'tuzak' anlamı taşıyor. Çünkü muhtemel Millet İttifakı şu partilerden oluşacak; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi... Millet İttifakı liderlerinin ikiden fazlasının 'cumhurbaşkanı yardımcısı olması' MHP anayasa teklifi ile kısıtladığı için ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.