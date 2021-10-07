Selvi, AKP'lilere Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasını sordu: Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında İyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef almasına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

"'Hanımefendi' dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın, Akşener’i neden hedef aldığını sorduğumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 'Siyasi hakikate çağırdı' dedi. Bir başka AK Parti yöneticisi ise, Erdoğan’ın, grup konuşmasında yer alan 'HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir' sözlerinin altını çizdikten sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i harcadığını düşünüyor' yorumunu yaptı.

bir strateji çerçevesinde konuştu.

1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı.

2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima etti.

Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, gel” yapıyor. Peki, Akşener gelir mi? Sanmam..."

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