Selvi: AK Parti’nin hazırladığı anayasa özgürlükçü bir bakış açısıyla düzenleniyor; üçte biri “insan hakları” konusuna ayrılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında AKP'nin hazırladığı anayasa çalışmasının detaylarına yer verdi. Selvi, hazırlanan anayasanın özgürlükçü bir bakış açısıyla düzenlendiğini savundu.

Selvi, "Darbe dönemlerinde hazırlanan yasakçı ve güvenlikçi anayasaların aksine AK Parti’nin hazırladığı anayasa özgürlükçü bir bakış açısıyla düzenleniyor. Yeni anayasa taslağının farklı bir konseptle hazırlandığı, insan hakları, kadınlar, gençler ve çocuk hakları ile çevreye özel bölümler ayrıldığı dikkat çekiyor. Darbe dönemlerinde yapılan anayasaların esas görevi darbelere meşruiyet sağlamaktı. AK Parti’nin anayasa taslağında ise askeri darbelerin ve vesayetçi zihniyetin izleri tümüyle kaldırılarak demokrasilerde milli iradenin önemi vurgulanıyor. Darbe anayasaları darbelerin ruhunu taşırken, sivil anayasa taslağında ise 'milli irade' vurgusu ön plana çıkıyor. Anayasa taslağının üçte birinde 'insan hakları' konusuna ayrılıyor. İnsan haklarının tanınması konusunda ileri düzeydeki kriterler anayasal teminat altına alınıyor. Taslakta ileri düzeyde bir insan hakları sistemi oluşturuluyor. Gelişmiş Batı demokrasilerindeki insan haklarıyla ilgili değerler bir uyum içinde anayasada yer buluyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Cumhurbaşkanlarının seçiminde dörder yıl olmak üzere iki dönem kuralı korunuyor. Denge ve denetleme sistemi Meclis’i daha güçlendirecek şekilde yeniden kurgulanıyor" bilgisini paylaştı.

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