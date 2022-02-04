Selvi: ABD Büyükelçisi’nin İmamoğlu’na ziyaretinin tek anlamı var; “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu” mesajı verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesine ilişkin olarak, "ABD Büyükelçisi’nin İmamoğlu’na ziyaretinin tek bir anlamı var. ABD Büyükelçisi, 'Bizim Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu' mesajını verdi. Bu mesajın üç adresi var. Biri Ekrem İmamoğlu, ikincisi ise Millet İttifakı’nın ortakları. Üçüncü adres ise Türk kamuoyu" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"ABD desteği İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayabilir ama seçilmesini garanti etmez. Çünkü bizim halkımız bu tür dış müdahaleleri sevmez. Hatta ters teper. En başta CHP’deki ulusalcı damar bundan rahatsız olur. Orası Kuvay-ı Milliye’nin partisi. ABD Büyükelçisi’nin coşkulu desteği İmamoğlu’na yarar mı getirir zarar mı verir emin değilim. İmamoğlu’nun bu desteklerden dolayı çok mutlu olduğu anlaşılıyor ama bence İngiliz ve Amerikalıların adamı imajı İmamoğlu’na kazandırmaz. ABD Büyükelçisi yardım edeyim derken İmamoğlu’na zarar verdi."

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