Selva Gıda'nın halka arz geliri, üretim kapasitesini arttırmak için kullanılacak

İttifak Holding'in gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketi Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arzda talep toplama bugün sona eriyor.

Dünya'nın haberine göre Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora, halka arz gelirlerinin sermaye yapısını güçlendirmek ve üretim kapasitesini arttırmak için kullanılacağını ifade etti.

Bora yaptığı açıklamada "Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bugün sona erecek olan talep toplama ile şirketin halka arzı Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve “sabit fiyatla talep toplama yöntemi” ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

Şirketin halka arzında, çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL'den, 78 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, İttifak Holding’in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Kurumun sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla 26 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka açıklık oranı yüzde 33,33 oldu.

Söz konusu halka arzın toplam büyüklüğü ise 79 milyon 560 bin TL olacak.

Haberin tamamı için tıklayın