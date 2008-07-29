T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Selülitten kurtulma diyeti

Selülit sorunundan bilinçli bir diyet sayesinde kurtulmanız mümkün. İşte, bu sorunu çözmek için alternatif bir haftalık diyet önerisi.

29 Temmuz 2008 03:00

Selülit sorunundan bilinçli bir diyet sayesinde kurtulabilirsiniz. İşte, alternatif bir haftalık diyet önerisi.

Kahvaltı: (Her gün aynı)
♦ 2 dilim kepek ekmeği,
♦ 2 dilim az yağlı tuzsuz peynir
♦ Domates, salatalık
♦ Taze sıkma sulandırılmış domates, portakal ya da greyfurt suyu; ıhlamur, adaçayı veya sarı çay.
♦ Az miktarda suni tatlandırıcı kullanabilirsiniz.

Pazartesi
Öğle: 200 gr. yoğurt, 250 gr. meyve, Akşam: 100 gr. tavuk ızgara (yağsız), bol yeşil salata (az zeytinyağlı, limonlu).

Salı
Öğle: 200 gr. yoğurt. 250 gr. meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk veya dana eti ile hazırlanmış taze fasulye (250 gr.). Az sıvı yağla pişirilecek. Salata sınırsız (limonlu ve az zeytinyağlı).

Çarşamba
Öğle: Yarım kilo meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk eti veya dana kıymalı semizotu (250 gr.). Az sıvı yağla pişirilecek. Çoban salata (limonlu, az zeytinyağlı).

Perşembe
Öğle: Yarım kilo meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk veya dana etli türlü. Az savı yağla pişirilecek. Karışık salata (limonlu, az zeytinyağlı).

Cuma
Öğle: 4 ceviz içi, 100 gr. tuzsuz çökelekli (lor), sınırsız karışık salata (limonlu). Ceviz veya çökelek yerine yağsız ton balığı da olabilir, Akşam: Tavuk veya balık ızgara, karışık salata (limon ve az zeytinyağı ile).

Cumartesi
Öğle: 4 ceviz içi ve az yağlı tuzsuz lor peynirli karışık salata (limon ve 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanacak), Akşam: Tavuk veya balık ızgara, karışık salata (limon ve 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanacak). İsteğe bağlı olarak, 2 kadeh tatlı olmayan şarap.

Pazar
Öğle: 50 gr. tuzsuz beyaz peynir, 150 gr. mantar veya 2 yumurtadan hazırlanmış omlet, yanında bol miktarda karışık salata. Akşam: Çiğ domatesli biberli, kepekli makarnadan salata, üzerine yoğurt. (Makarna haşlanmadan önce bir su bardağı olacak).


                                                                                                                   (Kaynak: Diyet Dergisi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24