Selülitten kurtulma diyeti

Selülit sorunundan bilinçli bir diyet sayesinde kurtulabilirsiniz. İşte, alternatif bir haftalık diyet önerisi.



Kahvaltı: (Her gün aynı)

♦ 2 dilim kepek ekmeği,

♦ 2 dilim az yağlı tuzsuz peynir

♦ Domates, salatalık

♦ Taze sıkma sulandırılmış domates, portakal ya da greyfurt suyu; ıhlamur, adaçayı veya sarı çay.

♦ Az miktarda suni tatlandırıcı kullanabilirsiniz.



Pazartesi

Öğle: 200 gr. yoğurt, 250 gr. meyve, Akşam: 100 gr. tavuk ızgara (yağsız), bol yeşil salata (az zeytinyağlı, limonlu).



Salı

Öğle: 200 gr. yoğurt. 250 gr. meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk veya dana eti ile hazırlanmış taze fasulye (250 gr.). Az sıvı yağla pişirilecek. Salata sınırsız (limonlu ve az zeytinyağlı).



Çarşamba

Öğle: Yarım kilo meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk eti veya dana kıymalı semizotu (250 gr.). Az sıvı yağla pişirilecek. Çoban salata (limonlu, az zeytinyağlı).



Perşembe

Öğle: Yarım kilo meyve, Akşam: 100 gr. yağsız tavuk veya dana etli türlü. Az savı yağla pişirilecek. Karışık salata (limonlu, az zeytinyağlı).



Cuma

Öğle: 4 ceviz içi, 100 gr. tuzsuz çökelekli (lor), sınırsız karışık salata (limonlu). Ceviz veya çökelek yerine yağsız ton balığı da olabilir, Akşam: Tavuk veya balık ızgara, karışık salata (limon ve az zeytinyağı ile).



Cumartesi

Öğle: 4 ceviz içi ve az yağlı tuzsuz lor peynirli karışık salata (limon ve 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanacak), Akşam: Tavuk veya balık ızgara, karışık salata (limon ve 1 kaşık zeytinyağı ile hazırlanacak). İsteğe bağlı olarak, 2 kadeh tatlı olmayan şarap.



Pazar

Öğle: 50 gr. tuzsuz beyaz peynir, 150 gr. mantar veya 2 yumurtadan hazırlanmış omlet, yanında bol miktarda karışık salata. Akşam: Çiğ domatesli biberli, kepekli makarnadan salata, üzerine yoğurt. (Makarna haşlanmadan önce bir su bardağı olacak).





(Kaynak: Diyet Dergisi)



