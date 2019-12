Selüliti portakalla yenin

Yaza selülitsiz bir vücutla merhaba demek istiyorsanız, bol bol C vitamini tüketin.



Kadıköy Şifa Kaliteli Yaşam Polikliniği Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Bahtiyar Tatay, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, selülitle mücadelede C vitaminin çok önemli olduğunu söyledi.



Selülitlerden kurtulmak için öncelikle su tüketiminizi arttırın. Su vücuttan toksin ve atıkların atılmasına yardımcı olur. Günde birkaç bardak yeşil çay tüketin. Yeşil çay metabolizma hızını artırır...



Yağ dokusunun yakılmasını hızlandırmak için yapmanız gereken karbonhidrat sayısında düşüş yapmak. Meyveler, kuru baklagiller, sebzeler içerisinde bulunurlar selülitin çözümlenmesi konusunda en büyük yardımcılarımızdır.



Tam buğdaylı ekmek



Selülitle ilgili en etkili yöntemlerden bir tanesi basit şekeri ve rafine edilmiş karbonhidrat kaynaklarını tüketmemektir. Diğer bir önemli unsur ise tam buğdaydan yapılmış ekmek grubu gıdaları ve meyveler gibi kompleks karbonhidratları tüketilirken bir protein kaynağı veya sağlıklı bir yağ grubu besini ile tüketilmesine özen gösterilmesidir. Etkili bir şekilde yağ yakmak için kahve ve yeşil çay tüketebilirsiniz.



Bunları tüketin



C vitamini: Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, aynı zamanda güçlü bir kolajen yapıcıdır. Çilek, brokoli, karnabahar, yeşil biber gibi sebze ve meyveler de kolajen yapımında önemli rol oynar.



Kuşkonmaz: Ödem söktürücüdür. Ödemi engelleyerek selülit oluşumunu da engeller.



Yağlı balık: Yağlı balıkta bulunan Omega- 3 damarları genişleterek kan dolaşımını ve kan akışını kolaylaştırır.



Zencefil: Aspirin gibi etki göstererek kan damarlarında plak oluşumunu engeller, daha az yapışkan hale getirir.



Kereviz: İçerisindeki maddeden dolayı kan damarlarının kasılmasını önleyerek dolaşımı rahatlatır.



Muz: İçerisinde bulunan potasyumla kan basıncını düşürür ve dolaşıma yardımcı olur.



Anti selülit diyeti



KAHVALTI: 1 yumurta,1/ 2 su bardağı yulaf ezmesi, 1.5 yemek kaşığı keten tohumu, 2 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 su bardağı yağsız süt, Kahve (şekersiz)



ARA ÖĞÜN: 1 bardak yağsız süt



ÖĞLE YEMEĞİ: Kereviz, yeşil biber, brokoli, mantar ve 100 gr. Tavuk, 2 tatlı kaşığı fıstık yağı ve bir miktar soya sosu, 3 yemek kaşığı esmer pirinç pilavı, 1 portakal, yeşil çay



ARA ÖĞÜN: 1su bardağı sebze suyu, kavrulmuş soya fasulyesi



AKŞAM YEMEĞİ: Somon ızgara, Sebze kavurma; kuşkonmaz, brokoli, soğan, sarımsak, domates, limon suyu, hint safranı, 1 bardak ananas suyu