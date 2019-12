Selülit'i doğal sabunla yok edin

Meyve, çiçek, sebze ve baharatlardan üretilen ve cilt için faydalı olduğu bildirilen İngiltere'den ithal sabunlar, kadın ve erkeklerden büyük ilgi görüyor.



Bursa'da bir alışveriş merkezinde ithal sabunların satışını yapan Fatma Ok, meyve, sebze ve çiçeklerin özlerinden yapılan sabunların yüzde 100 doğal ve cilde faydalı olduklarını söyledi.



İngiltere'de alanında uzman bir Profesör tarafından üretilen bu sabunların dünyanın dört bir yanından yoğun talep gördüğünü ifade eden Ok, bu sabunların 100 gramını 12-15 TL arasında sattıklarını bildirdi.



Ok, bulundukları alışveriş merkezine kadın ve erkeklerden aynı oranda talep aldıklarını belirterek, şöyle dedi:



"Sadece kadınlar değil, erkekler de bakımına özen gösteriyor. Yüzünde kırışıklık, sivilce, leke istemeyen, saçlarını korumak isteyen erkekler de sabun alıyor. Ancak erkekler en çok saça iyi gelen sabunları, kadınlar ise gözaltı kırışıklığı ile selüliti önleyici sabunları talep ediyor. Yabancılara bile yoğun şekilde sabun satıyoruz. Özellikle Arap turistlere gramla değil kiloyla satıyoruz. Yüzde 100 doğal olması nedeniyle de kullananlar olumlu sonuç aldığını belirtiyor. Bu yüzden sabit müşteri sayımız oldukça arttı."



Sabunların kokuları dolayısıyla ayrı bir banyo keyfi de yaşattığına işaret eden Ok, "Greyfurt, böğürtlen, limon, çilek, erik, kiraz çiçeği, papatya, lavantanın doğal kokusuyla banyonun keyfine varanlar bir daha satın alıyor. Cilde faydasının yanı sıra kişiyi rahatlatması da talebi artırıyor" dedi.



Bazı sabunların içerikleri ve faydalı olduğu bildirilen cilt sorunları şöyle:



"Avokado-Armut: Kuru, susuz kalmış ciltleri nemlendiren, tüm cilt ve saç tipleri için uygun olan bu sabun, ipeksi bir cilt yaratıyor.



Taze misket limonu ve yeşil çay: Cildi uyaran, tazeleyen ve toksinlerden arındıran sabun, güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu sabunun, cildi toparlayıcı özelliği bulunuyor.



Pembe greyfurt: Canlandırırken uyaran, tonik etkisi yaparak cildi sıkıştıran ve toparlayan bu sabunu tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabiliyor. Vücudun sıvı toplamasını engelleyen ve ağırlaşmış ciltleri normale döndüren bu sabun, cildi tazeliyor.



Çilek-yoğurt: Çilek ve yoğurt karışımından elde edilen bu sabun, gül ağacı, ıtır çiçeği, palmarosa ve sandal ağacının onaran, iyileştiren etkileriyle zenginleştirilmiş bir ürün. Cildi nemlendiriyor, pürüzsüz yapıyor.



Taze incir: Yumuşak dokuyu zedelemeden peeling etkisi yaparak deri üzerindeki ölü hücreleri çıkarmaya yardım eden ve aktif bir enzim içeren bu sabun, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde cildi canlandırıyor, besleyip güçlendiriyor. Birçok mineral ve vitamin ile deriye faydalı olan organik balın bolca kullanıldığı bu sabun, cildi gençleştiriyor.



Sarı erik: Deri hastalıklarına karşı, tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği bu sabun, antiselülit etkileriyle dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip. Hücre oluşmasına yardım ederek derinin ihtiyacı olan dengeyi sağlayan sabun, genel deri hastalıklarının olumsuz etkilerini hafifletiyor, deriyi sakinleştiriyor.



Ahududu-Böğürtlen: Canlandıran, onaran, muhteşem kokuların birleşimiyle ferahlatan meyve içerikli bu sabun, cildin yaşlanmasını engelliyor. Antioksidan maddeler içermesinin yanında, dokuların sağlamlığını ve kolojen üretiminden, alyuvarların iyi işlemesine kadar çok sayıda görevi olan sabun, cildi düzenliyor.



Kayısı-Bal: Gül ağacı, limon tohumu, mandalina ve bazı yağlarla zenginleştirilen bu sabun, cildi yumuşatıyor, nemlendiriyor ve bakımını yapıyor.



Neroli-Lavanta: Portakal çiçeğinden çıkarılan esans olan neroli ile lavantadan yapılan bu sabun, hassas ve yaşlı cilt tipleri için rahatlatıcı ve yumuşatıcı bir özelliği bulunuyor. Sabun, hassas ciltleri güçlendiriyor, temizliyor ve tazelik sağlıyor.



Papatya: Antialerjik özelliği ile iyileştiren ve yatıştıran bu sabun, ağrılı deri kesikleri ve sıyrıklar üzerinde ağrı hafifletici etkisi bulunuyor. Ayrıca bu sabun, bebeklerin teninde rahatlıkla kullanılabiliyor, çocuk bezi alerjilerinde sakinleştirici görevi üstleniyor."



Kiraz gülü: Bu sabun, ciltteki tıkanmaları gidererek yorgun ciltleri tekrar harekete geçiriyor, soluk ciltlere sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.



Akşam Çuhaçiçeği: Cilde renk ve canlılık katan sabun, aşırı kuru ve yağlı cilt tipleri için kullanılabiliyor.



Fransız lavantası: Tüm ciltler için, yumuşatıcı, sakinleştirici ve iyileştirici özelliği bulunan sabun, cildi canlandırıyor, sakinleştiriyor ve yatıştırıyor.



Kadife çiçeği: İltihap, enfeksiyonu gidererek cilt yaralanmalarının iyileşmesine yardım eden bu sabun çeşidi, yağlı ve problemli ciltleri doğal olarak iyileştiriyor.



Menekşe-vetiver: İyi bir sakinleştirici, stresi ve sinirleri yatıştıran, ayrıca vücudu zihinsel ve fiziksel yorgunluklara karşı güçlendiren sabun, yaşlı ve yorgun ciltleri canlandırıyor, kırışıklık oluşumunu geciktiriyor, saçlara canlılık ve parlaklık veriyor."



Bunların yanı sıra domates, salatalık, keçi sütü, zeytin, çikolata-tarçın, zencefil-ardıç, defneden yapılan birçok sabunun da ilgi gördüğü belirtildi.