Selüliti çayla yok edin!

Yaz yaklaşırken, kadınların çoğu selülitlerinden ve çatlaklarından kurtulma mücadelesi veriyor. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bazı özel bitkisel krem ve çaylar, bu mücadeleyi kolaylaştırıyor.



Yaz yaklaşırken birçok kadın zayıflamak için kolları sıvamış durumda. Kimileri diyet yapıyor, kimileri ise spor merkezlerinden çıkmıyor. Kilolara karşı verilen mücadelenin bir parçası da; selülitlerden kurtulma çabası. Ciltteki portakal kabuğu görüntüsünden kurtulabilmek için öncelikle beslenme tarzımıza çok dikkat etmememiz ve sebze-meyve ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor.



Bu hormonal bozukluğun önüne geçmek için spor yaparak ya da masaj yaptırarak kan dolaşımını hızlandırmak da şart! Hamama gidip kese yaptırmak da bu sürece yardımcı oluyor.



Dar kıyafetler giymemek ve yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçmek de, selülitle mücadelede atılması gereken adımlar... Tabii bir de bu görüntü bozukluğunu yok etmek için evde uygulayabileceğiniz mucizevi formüller var. İşte selülitle mücadelenize yardımcı olacak kahraman çaylar ve karışımlar:



Her akşam bir bardak mısır püsküllü çay için



Selülitlerle mücadele özel bitki çayları da çok önemli bir rol oynar. Birer tutam mısır püskülü, ısırgan otu, sarmaşık ve ayrık otunu karıştırıp çay gibi demleyin. Bu çaydan her akşam bir su bardağı içmek, selülitlerinizin hissedilir derecede azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca pelin otu, biberiye, mısır püskülü ve kırlangıç otunu iyice karıştırıp 250 gram kaynar suda çay gibi demleyerek oluşturacağınız karışımı da, her akşam 10 dakika kadar süzdükten sonra için. Çok kısa bir zaman içinde selülitlerinizde ciddi bir azalma olduğunu fark edeceksiniz.



Masaj yaparken fesleğenli yağ kullanın



500 gram susam yağına 30 gram taze biberiye, 20 gram taze fesleğen ve 10 gram kafur ekleyin. Bu karışımı cam bir kavanoza yerleştirdikten sonra, 2 hafta boyunca güneş gören bir yerde saklayın. Arada bir çalkalamayı da ihmal etmeyin. 15 gün tamamlanınca, süzün ve üzerine 5 adet limon sıkın. Bu yağ ile bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğra masaj yapın. Selülitleriniz hızla azalacaktır.



Kan dolaşımınızı şeftali ve portakal yağlarıyla hızlandırın



Bir kâse deniz tuzu, bir kahve fincanı susam yağı ve birer tatlı kaşığı portakal, şeftali ve zencefil yağını iyice karıştırın. Ardından, bu karışımı vücudunuzun selülitli bölgelerine ovarak sürün. Bu karışım, kan dolaşımınızın hızlanmasını ve teninizin pürüzsüz bir görüntü kazanmasını sağlayacaktır.



Sıkı bacaklar için elma sirkesi ve nane



Düzenli olarak kullandığınız günlük vücut kremine bir çorba kaşığı elma sirkesi, 10 damla nane yağı ve yarım limonun suyunu ilave edin. Bu karışımı, her akşam yatmadan önce ovarak bacaklarınıza

sürün. Bacaklarınız sıkılaşacak ve pürüzsüz bir görüntü kazanacaktır. Kan dolaşımınız hızlanacağından, vücudunuz daha çok yağ yakacaktır.



Çatlaklarınız için çilek ve kakao yağı



10 gram kayısı yağı, 20 gram keten yağı, 20 gram badem yağı, 10 gram kantaron yağı, 10 gram kakao yağı ve 20 gram çilek yağını karıştırın. Bu karışımı, hafif bir masaj eşliğinde vücudunuzdaki çatlaklı bölgelere sürün. Bir süre sonra, çatlaklarınızda gözle görülür bir azalma olacaktır.



Bunlara dikkat edin!



-Çok hızlı yemek yemeyin.



-Gazlı içeeklerden ve tuzdan uzak durun. Günde 2 litre su için.



-Sebze ve meyve ağılıklı beslenin. Fesleğen, ıspanak ya da pazıyı bir parça zeytinyağı ve limonla tatlandırarak yemek; selülitlerle mücadelede etkin bir yoldur. Ayrıca, sebzeleri buharda pişirin.



-Greyfurt, limon, portakal, çilek ve frambuaz tüketin. Her gün iki dilim ananas ya da bir adet yeşil elma yiyerek, hücrelerinizde yağ depolanmasını engelleyin.



-Süt, yoğurt ve peynirin yağsız olanlarını tercih edin.



-Tatlandırıcı kullanmayın.



-Açık havada yürüyüş yapın. Nefes egzersizleriyle, metabolizmanızın canlanmasını sağlayın.