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Sağlık

Selüliti 8 adımda yok edin

Selülit zayıf ya da şişman kadınların büyük kısmının problemi. İşte selülitten kurtulmak için yapmanız gerekenler:

14 Ocak 2009 02:00

Selülit zayıf ya da şişman kadınların büyük kısmının problemi. İşte selülitten kurtulmak için yapmanız gerekenler:
 
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Yağsız et ve balık çeşitlerini yemelisiniz.

Süt ve süt ürünlerinden light olanları tercih edebilirsiniz.

Konserve ve uzun süre bekletilen peynirleri yemeyin, çünkü bu tür besinler iyot açısından zengindir. İyot da, dokuların su tutmasına neden olur. Bu da yağ birikimine yol açar.

Canınız tatlı isteyince taze meyvelerle yetinmelisiniz. Kiraz türü taneli meyveler posalı besinler sınıfına girer ve uzun süre tok tutma özellikleri vardır.

Beyaz ekmek, makarna ve şekerli besinler, çoğu zaman vücut yağı olarak depo edildikleri için kepekli olanları tercih etmelisiniz.

Tuzu azaltmalı ve yemeğinize tat vermek için baharatları kullanmalısınız.

Yemeklerinizde katı yağı kullanmamalısınız.

Mümkünse ızgara, haşlama, fırın, kağıtta ya da buharda pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz.

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