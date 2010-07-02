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Sağlık

Selülite son veren diyetler

Kalça ve bacak üstü yağlarını eritmek herkesin sorunu. Fakat bu örnek diyetlerinden birini en az 1 ay uygularsanız, diğerleriyle arasındaki farkı görebilirsiniz…

02 Temmuz 2010 03:00

T24-  'Anti-selülit diyetlerini' yaparken şunları unutmamalısınız: Mutlaka günde iki litre su içmelisiniz. Sıvı ihtiyacınızı sudan karşılayın. Kahve, çay, kola gibi selülit yapan içeceklerden uzak durun. Mideniz diyete uyum sağlayana kadar, açlığınızı öğün aralarında salatalık, domates, karpuz gibi kalori değeri düşük yiyeceklerle giderebilirsiniz...

Zayıflarken aynı zamanda selülitleri azaltmak için:

1- Bol su için; günde 2,5- 3 litre... Su vücutta yağ yıkımını hızlandırıp lenf dolaşımını düzene sokar ve zayıflarken oluşmuş selülitlerin azalması için çok önemlidir.

2-Selülitlerden korunmak için bol limonlu salata tüketiniz.

3- Bol C vitamini tüketin, C vitamininin selüliti azaltıcı etkisi vardır.

4- Meyveler de C vitamininden zengin olduğundan bol bol tüketilmelidir. Özellikle limon, kivi, portakal, şeftali... Salatalarınıza da bolca biber ve maydanoz koyabilirsiniz.

4- Kilo verirken ve selülitleri azaltırken proteini de ihmal etmemelisiniz. Hayvansal kaynaklı besinler et, tavuk, balık kaliteli protein içermeleri açısından metabolizmanın hızlı çalışmasında ve zayıflarken kas kaybını önlemede önemlidir. Bu önemin yanında zayıflarken selülitlerin de azalması için et grubunu dengeli ve bilinçli tüketmeniz gerekir. Bunun için haftada 2 defa kırmızı et, haftada 2 defa tavuk haftada en az 3 defa balık tüketmelisiniz.


Anti - Selülit Diyeti 1.


Kahvaltı: 1 tam yumurta, yarım su bardağı yulaf ezmesi, 1.5 yemek kaşığı keten tohumu, 2 kaşık kuru üzüm, 1 su bardağı yağsız süt, kahve
Kuşluk: 1 su bardağı yağsız süt
Öğle: Soğan, zencefil, kereviz, yeşil biber, brokoli, mantar ile hazırlanmış tavuk sote, 3 kaşık esmer pirinç pilavı, 1 portakal, yeşil çay
İkindi: 1 su bardağı sebze suyu, kavrulmuş soya fasulyesi
Akşam: Balık ızgara, brokoli, soğan, sarımsak, domates, limon suyu ve baharatlarla hazırlanmış sebze kavurma, ananas suyu
Yatmadan: 1 bardak kakaolu süt


Anti - Selülit Diyeti 2.


Kahvaltı: 1 dilim kepekli tost ekmeğinin üzerine yağsız krem peynir sürün. Üstünü salatalıkla süsleyin. Yanında şekersiz çay içebilirsiniz.
Kuşluk: Bir avuç kuru meyve
Öğle: Bir tabak yağsız makarna, bir tabak mantar yemeği
Akşam: Salata. Yanında iki dilim kepekli ekmek.


Anti - Selülit Diyeti 3.


Kahvaltı: 2 dilim kepekli tost ekmeği, yağsız beyaz peynir, domates.
Kuşluk: Bir avuç kuru meyve
Öğle: Ispanaklı omlet, bir dilim kepek ekmek
İkindi: Muzlu süt
Akşam: Ton balıklı salata, bir dilim kepekli ekmek

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