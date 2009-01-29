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Sağlık

Selülite ‘dur’ diyen terlik

Ankaralı bir terlik firması, kadınların korkulu rüyası selülite düşman, kadınlara dost ''anti-selülit'' terlik imal etti.

29 Ocak 2009 02:00

Ankaralı bir terlik firması, kadınların korkulu rüyası selülite düşman, kadınlara dost ''anti-selülit'' terlik imal etti.

Zayıf-şişman, genç-yaşlı demeden, her kadında görülebilen selüliti engellediği öne sürülen ''anti-selülit'' terlik üreten firma, ürettiği anti-selülit terliklerle kadınların derdine çare olduğunu iddia ediyor.

EVA hammaddesinden yapılan, suda kaymayan ve bakteri üretmeyen, dünyanın en hafif terlik ve deniz ayakkabılarını yurt içi ve yurt dışı pazarına süren firma, bu defa tüketicinin karşısına, anti-selülit terlikle çıktı.

Firma sahibi yaptığı açıklamada, Çin'den getirdikleri makine ile renk renk, çeşit çeşit bay, bayan ve çocuk terliği ve ayakkabıları ürettiklerini, bu ürünleri yurt içi pazarının yanı sıra, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Ürün yelpazelerine, bir de anti-selülit terlik eklediklerini ifade edenfirma sahibi, ''Tabanı alçak, burnu yüksek şekilde tasarlanan bu terlikleri giyen hanımlar, selülitle başa çıkabilecek. Anti-selülit terliğimizi giyen hanımların ayakları, yokuş çıkar vaziyette duracak. Böylece, gergin duran bacaklar ve kalçalardaki selülitler tarih olacak'' diye konuştu.

Aralarında Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok akademik araştırma merkezinin, topuklu ayakkabıların ayak sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin raporlarının bulunduğunu belirten firma sahibi, ''Hanımlar, bilinçsizce giydikleri, postürü bozan topuklu ayakkabılarla da selülite davetiye çıkarıyor. Topuklu ayakkabı giyildiğinde eğimli duran iskelet, bu terlikler giyildiğinde dik bir hal alıyor'' diye konuştu.

(AA)

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