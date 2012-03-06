Selpak yüzde 100 Türk oldu, yüzünü yeniledi

T24 - Eczacıbaşı Holding, bünyesinde Selpak markasını barındıran İpek Kağıt'taki yüzde 50 Georgia-Pacific hissesini alarak şirketin tamamına sahip oldu.



Eczacıbaşı Holding, cirosuna en büyük katkıyı sağlayan iştiraklerinden birisi olan İpek Kağıt'ın Georgia-Pacific'in elindeki yüzde 50 hissesini satın aldığını ve böylece şirketin tamamının Eczacıbaşı Grubu'na geçtiğini açıkladı.

İpek Kağıt tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Tüketim Grubu Başkanı Hakan Uyanık, İpek Kağıt'ın ve markalarının potansiyelini daha yukarı taşıyarak yeni ürünlerde ve yeni coğrafyalarda atılım yapmak istediğini belirterek, "Bu nedenle İpek Kağıt'ın tamamına sahip olmak üzere çalışmalara başlamıştık. Yabancı ortağımız Georgia-Pacific tüm Avrupa pazarından çıkma yönünde stratejik bir karar alınca Eczacıbaşı Topluluğu bu fırsatı değerlendirdi ve Georgia-Pacific hisselerini satın aldı. 14 Şubat 2012 tarihinde tüm prosedür tamamlandı ve İpek Kağıt artık yeniden yüzde 100 bir Eczacıbaşı kuruluşu oldu" dedi.

Uyanık, gazetecilerin sorularına rağmen satın alma işleminin bedelini Georgia-Pacific'in talebi nedeniyle açıklayamayacaklarını söyledi.

Uyanık ayrıca Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu'nun 2011 yılında 1.1 milyar TL ciro elde ettiğini ve tüketim ürünleri grubu içerisinde en büyük payın İpek Kağıt tarafından sağlandığını ifade etti. Uyanık, İpek Kağıt'ı henüz halka açma planlarının olmadığını söyledi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İpek Kağıt Genel Müdürü Sertaç Nişli de Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün her yıl ortalama yüzde 8-10 büyüdüğünü ifade ederek, "Biz bu pazarda yüzde 36 ile açık ara pazar lideriyiz" diye konuştu.

Yıllık 100 bin tonu aşan bir kapasiteleri bulunduğunu da ifade eden Nişli, "2012 yılında 110 bin tonluk üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nişli ayrıca İpek Kağıt'ı önümüzdeki 5 yılda iki kat büyütmeyi hedeflediklerini de ifade etti.



Selpak'ın logosu yenilendi



İpek Kağıt'ın markası Selpak logosundan ambalajına kadar yenilendi. İpek Kağıt Pazarlama Direktörü İçim Er "Yeni logomuz Selpak’ın ana değerleri olan liderlik, uzmanlık, sıcaklık, samimiyet, kalite, hijyen ve yumuşaklığı yansıtıyor" dedi.