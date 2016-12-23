'Selocan’dan minik sevenine mektup: Ne kadar büyürsen büyü, çocukluk hayallerini hiç kaybetme...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine ‘Selocan’ diye hitap etmek isteyen minik sevenine bir mektup yazdı. Demirtaş’ın, ‘Selocan’ imzasıyla gönderdiği mektupta “Ne kadar büyürsen büyü çocukluk hayallerini hiç kaybetme, hep o hayallerin peşinden git” ifadeleri yer aldı.

Beşinci sınıfta okuyan bir öğrenci, Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’a bir mektup yazarak “Sayın başkanım, aslında ben size Selocan diye hitap etmek istiyorum ama kanunlar gereği sana sayın başkanım demek zorundayım” demişti. Minik öğrenci ayrıca Demirtaş'a "Sen hiç merak etme senin dışında kimseyi başkan yaptırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"Hayallerinin peşinden git"

Demirtaş, minik sevenine yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Jir Şemsettin

“O güzel mektubunu aldım. Sana çok teşekkür ediyorum. Mektubun beni çok sevindirdi. Senin gibi akıllı çocuklardan mektup alınca burada ben de çocuklar gibi seviniyorum.

“Halkımıza daha yararlı olman için tabi ki derslerini çok çalışman ve başarılı olman gerekir. Avukat ya da doktor olsan da, ya da başka bir mesleği seçsen de iyi bir insan olacağına inanıyorum. Ne kadar büyürsen büyü çocukluk hayallerini hiç kaybetme, hep o hayallerin peşinden git. Seni çok seviyorum ve buradan çıkınca seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Annene, abana bütün ailene çok selam söyle. Şimdiden hepinize mutlu yıllar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakal.”

“Merak etme, senin dışında kimseyi başkan yaptırmayacağız”

Demirtaş'ın minik hayranının yazdığı mektup şöyleydi:

"Selocan Başkanıma

"Sayın başkanım, aslında ben size Selocan diye hitap etmek istiyorum ama kanunlar gereği sana sayın başkanım demek zorundayım. Kendimi tanıtayım, benim adım Jir Şemsettin. Ortaokul beşinci sınıf öğrencisiyim. En büyük hayalim doktor olmak, insanların sağlığını korumaktır. Ben sizin de içinde olduğunuz İstanbul’daki bütün HDP mitinglerine katıldım. Ben sizin candan büyük hayranınızım. Fakat sizin hapsa girmiş olmanız benim için en kötü günüm oldu. O gün akşama kadar hep sizi düşündüm ve de çok üzüldüm. Geceleyin defalarca uykudan uyandım, uyanırken sizi düşündüm. Ben sizin konuşmalarınıza hayranım. En büyük isteğim sizi görmek ve elinizi sıkmak istiyorum ve elimden geldikte tüm mitinglerinize katılmak istiyorum. Ama okula gittiğim için düzenli katılamadım. Bundan dolayı çok üzüldüm. Bunu söylemek size aktarmak istiyorum. Şu anda kaldığın koşulları çok merak ediyorum. Ayrıca sizi ziyarete gelmek istiyorum fakat, izin vermezler. Ben de duygularımı bu vesile ile birkaç satır da olsa buradan ulaştırmak istedim. Umarım bu mektubum sana ulaşır. Ve senden en kısa zamanda cevap alır umuduyla bu mektubu yazıyorum. Bu vesile ile selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

"Sen hiç merak etme senin dışında kimseyi başkan yaptırmayacağız."