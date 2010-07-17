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Yaşam

SELMİ ANDAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2010 19:03

-SELMİ ANDAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Cumhuriyet gazetesinin 58 yıllık müzik yazarı, besteci Selmi Andak, son yolculuğuna uğurlandı.  Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Andak'ın eşi Nermin Andak ve diğer aile üyeleri, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.  Törende taziyeleri kabul eden eşi Nermin Andak'ın, güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Andak, çok sayıda sanatçının da katıldığı törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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