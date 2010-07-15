Selmi Andak hayatını kaybetti

T24- Cumhuriyet Gazetesi'nin 58 yıllık müzik yazarı, klasik ve popüler müzik alanlarında duayen kabul edilen besteci Selmi Andak, 89 yaşında yaşamını yitirdi.



Yapılan açıklamada, Selmi Andak'ın ağır ilerleyen Parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Balat Musevi Hastanesi’nde bugün saat 12.00'de yaşama veda ettiği, zatürre nedeniyle durumu ağırlaşan Andak'ın bir haftadır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.



SELMİ ANDAK KİMDİR?

Selmi Andak 1921’de İzmir’de doğdu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi öğrenimi ile birlikte, İstanbul Belediye Konservatuvarında müzik eğitimini tamamladıktan sonra, Paris’te “Ecole Normali de Musique”de kompozisyon (beste) bölümünde ihtisas yaptı. Müzik alanındaki çalışmalarının yanı sıra, uzun yıllar gazetecilik mesleğinde sanat ve müzik eleştirmeni olarak görev yaptı.

Bu yıl 70. sanat yılını yeni bestelerle kutlamaya hazırlanan Andak için 2000 yılında çıkan “Bir Sevgi Yeter - Selmi Andak” adlı CD, 60. sanat yılına adanmıştı. Andak’ın ayrıca 2003 yılında bestelerinden oluşan saygı albümü "Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları”, ile 1975 - 1995 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalleri için hazırlamış olduğu bestelerden oluşan “Eurovision Şarkı Yarışması Tükiye Finallerinde Selmi Andak Besteleri” albümü bulunuyor. Andak’ın kısa süre önce de bestelerinden oluşan “Bal gibi Olur” ve “O Şarkıyı Henüz Yazmadım” adlı iki karma CD’si Ossi Müzik tarafından sevenleriyle buluşturulmuştu.

Andak, Sezen Aksu'nun söylediği "Ben Her Bahar Aşık Olurum", Neco "O Şarkıyı Henüz Yazmadım", Yeliz "Hayalimdeki Adam", Zerrin Özer "Unutamadığım", Asu Maralman "Bal" gibi ismli şarkılarına imza attı. Selmi Andak'ın yaklaşık 800 bestesi bulunuyor.