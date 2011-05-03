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Politika

SELMANPAKOĞLU CHP'YE KATILIYOR NEVŞEHİR (A.A)

03 Mayıs 2011 19:05

-SELMANPAKOĞLU CHP'YE KATILIYOR NEVŞEHİR (A.A) - 03.05.2011 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinin bağımsız belediye başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP'ye katılma kararı aldı. Hacıbektaş'ta iki dönemdir bağımsız girdiği seçimleri kazanarak belediye başkanı olan Selmanpakoğlu, belediye konferans salonunda yapılan halk meclisi toplantısında, CHP'ye katılma kararını katılımcılarla paylaştı. Selmanpakoğlu'nun, ''CHP'ye geçmeme ne dersiniz?'' yönündeki sorusuna, halk meclisi toplantısında söz alan herkes olumlu görüş belirtti. Selmanpakoğlu da bunun üzerine CHP'ye katılma kararı aldığını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Mayıs'ta Nevşehir'de yapacağı mitingde, Selmanpakoğlu'na partiye katılma belgesi vereceği öğrenildi.

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