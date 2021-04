Selman Öğüt'ün tartışmalı tezinin danışmanı Prof. Selami Kuran, Boğaziçi Üniversitesi'ne dekan oluyor

Boğaziçi Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanacağı iddia edilen Prof. Selami Kuran’ın, Selman Öğüt’ün kabul edilemez "benzerlikteki" yüksek lisans tezinin danışmanı olduğu ortaya çıktı.

Medipol Üniversitesi ile ilişkisi kesilen Selman Öğüt’ün, Marmara Üniversitesi’nden 2010 yılında tez jürisinden geçen, “The sea politics of the EU in the framework of 1982 un convention on the law of the sea” (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde AB’nin deniz politikası) başlıklı yüksek lisans tezinde “Turnitin benzeri Scribbr” adlı uygulama yüzde 51 oranında “benzerlik” tespiti gerçekleştirdi.

İlk 7 sayfa kopyala-yapıştır, kaynak yok

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; kaynak belirtmeden alıntılar kapak, içindekiler, tablolar ve kısaltmalar bölümleri hariç 130 sayfalık Öğüt’ün yüksek lisans tezinde tespit edilen yüzde 51 “benzerlik” oranının, akademik kriterler kapsamında geçerli olmadığı belirtildi.



Tezin ilk 7 sayfasının bazı bölümlerinde, kaynak belirtilmeden özne veya yüklem değiştirilerek doğrudan kopyala-yapıştır yapılarak intihal yapıldığı belirtildi. Tezin ilerleyen bölümlerinde ise tırnak kullanılmasına rağmen kaynak belirtilmemesi, uluslararası APA, MLA, Chicago gibi alıntı formatlarına uymuyor.

Tezlerde kabul edilen benzerlik oranı yüzde 20

Halihazırda Türkiye’deki tezlerde genel olarak kabul edilen benzerlik (intihal raporu) oranı yüzde 20. Bu açıdan bakıldığında tezin kendisi zaten özgünlük kriterini taşımıyor. Öğüt’ün yüksek lisans tezindeki intihali iddia olarak gündeme getirilmişti.



Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezlere ilişkin orjinallik raporunda “Benzerlik oranı yüzde 30’u geçmemelidir” maddesi yer alıyor. Raporda ayrıca, bu oranların üzerinde çıkan tezlerin belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunmasına alınmayacağı belirtiliyor.

Selami Kuran MHP üyesi, AKP'den de aday aday listesinde yer almış

Kuran’ın da Bulu gibi siyasi yaşantısıyla tartışmalı bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı. Selami Kuran’ın, MHP MYK yedek üyeliğinin bulunmasının yanı sıra, 2015 genel seçimlerinde AKP’den İstanbul 3’üncü bölge milletvekilliği aday adaylığı listesinde yer aldığı belirtildi.