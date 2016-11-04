HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, dün gece HDP'lilere yönelik operasyonun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Selma Irmak kimdir?

Selma Irmak 8 Mart 1971 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak, 25. ve 26. dönem HDP Hakkari milletvekilidir.

Lise mezunudur. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ana Okulu Öğretmenliği öğrencisi iken üniversitede örgütlenme yapmak suçuyla tutuklanarak cezaevine girdi. 1990'lı yıllarda PKKüyeliğinden 10 yıla yakın bir zaman cezaevinde kaldı. 18 Nisan 2009'da "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu. 4 Ocak 2014'te tahliye edildi.

11 Aralık 2009'da Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve parti meclisi üyesi oldu. 2014 -2016 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlığı görevini yürüttü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı.