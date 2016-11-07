Selma Irmak; cezaevindeyken milletvekili seçildi, milletvekiliyken cezaevine girdi

KCK ana davası kapsamında 2009'da tutuklanan, cezaevindeyken 2011 seçimlerinde Şırnak Milletvekili seçilen ve 2014 yılında cezaevinden çıkan Selma Irmak, Hakkari Milletvekilliği görevini yürütürken eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 6 HDP milletvekili ile birlikte tutuklandı.

Milletvekili dokunulmazlığının TBMM tarafından kaldırılmasından sonra haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım’da gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 2009 yılında yürütülen KCKoperasyonları kapsamında KCK ana davasından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine konuldu. Irmak, cezaevinde iken partisi BDP tarafından Şırnak’ta bağımsız milletvekili adayı gösterildi ve seçilerek milletvekili oldu. Anayasa Mahkemesinin 5 yıllık tutukluluk süresi ile ilgili kararından sonra Irmak, 4 Ocak 2014’te Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tutuklu diğer 3 milletvekili ile birlikte tahliye edildi.

Milletvekiliyken cezaevine girdi

Cezaevinden çıktıktan sonra TBMM’deki yasama faaliyetlerine katılan ve bir dönem Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanlığı da yapan Selma Irmak, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu kez HDP’den Hakkari milletvekili olarak meclise girdi. TBMM’de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra Hakkari CumhuriyetBaşsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 4 Kasım günü gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak bir gün sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’Terör örgütü propagandasını yapmak’ suçlarından tutuklandı. Daha önce cezaevinde iken milletvekili seçilen Selma Irmak, bu kez milletvekili olarak cezaevine girmiş oldu.