T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selma Irmak; cezaevindeyken milletvekili seçildi, milletvekiliyken cezaevine girdi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 HDP milletvekili 4 Kasım'da tutuklanmıştı

07 Kasım 2016 17:52

KCK ana davası kapsamında 2009'da tutuklanan, cezaevindeyken 2011 seçimlerinde Şırnak Milletvekili seçilen ve 2014 yılında cezaevinden çıkan Selma Irmak, Hakkari Milletvekilliği görevini yürütürken eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 6 HDP milletvekili ile birlikte tutuklandı. 

Milletvekili dokunulmazlığının TBMM tarafından kaldırılmasından sonra haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım’da gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 2009 yılında yürütülen KCKoperasyonları kapsamında KCK ana davasından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine konuldu. Irmak, cezaevinde iken partisi BDP tarafından Şırnak’ta bağımsız milletvekili adayı gösterildi ve seçilerek milletvekili oldu. Anayasa Mahkemesinin 5 yıllık tutukluluk süresi ile ilgili kararından sonra Irmak, 4 Ocak 2014’te Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tutuklu diğer 3 milletvekili ile birlikte tahliye edildi.

Milletvekiliyken cezaevine girdi

Cezaevinden çıktıktan sonra TBMM’deki yasama faaliyetlerine katılan ve bir dönem Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanlığı da yapan Selma Irmak, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu kez HDP’den Hakkari milletvekili olarak meclise girdi. TBMM’de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra Hakkari CumhuriyetBaşsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 4 Kasım günü gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak bir gün sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’Terör örgütü propagandasını yapmak’ suçlarından tutuklandı. Daha önce cezaevinde iken milletvekili seçilen Selma Irmak, bu kez milletvekili olarak cezaevine girmiş oldu.

 

ETİKETLER

Selma IrmakSelahattin DemirtaşFigen Yüksekdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24