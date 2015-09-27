Selma Ergeç ile Can Öz, Almanya'da evlendi

Oyuncu Selma Ergeç ile Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, önceki gün evlendi. İki yıldır birlikte olan çift, nikâh merasimi için Ergeç’in çocukluğunun geçtiği Alman kasabasını tercih etti. Ergeç ve Öz, Almanya’nın güneyinde bulunan Gottmadingen’de nikâh defterine imza attı.

Sade tören istediler

Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen Selma Ergeç’le Can Öz’ün nikâh şahitliklerini Deniz Kavukçuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Burcu Kutluk yaptı. Ergeç, merasim sırasında modacı Tuvana Büyükçınar’ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Çiftin aslında görkemli bir düğün töreni yapmayı planladığı, ancak son dönemde yaşanan terör olayları ve ardı ardına gelen şehit haberleri nedeniyle sade bir nikâhı tercih ettikleri öğrenildi.

Okulunda poz verdi

Selma Ergeç, hem kendisinin hem de annesinin okuduğu ilkokulun önünde Can Öz’le böyle poz verdi.

Türkiye’de de düğün yapmayı planlayan Selma Ergeç ve Can Öz, Deniz Kavukçuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Burcu Kutluk’un şahitliğinde evlendi. Bebek bekleyen Fettahoğlu, belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.