Selma Desmond hayatını kaybetti!

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Ali Taran 21 yıllık eşi Selma Ann Desmond'u Ayşe Özyılmazel uğruna terk etmiş ve geçtiğimiz Temmuz ayında görkemli bir düğünle Bodrum'da evlenmişti. Bu düğününde yaşananlar büyük tartışma konusu olmuştu.Ali Taran'ın, Ayşe Özyılmazel ile birlikte olduğu öğrenen Selma Taran, Özyılmazel'e acı bir nisihatta bulunmuştu:“Ali'ye de Ayşe'ye de mutluluklar diliyorum. Bu durumda oğlumuz Kuzey üzgün ve kırgın. Gelin hanıma bir tavsiyem var; Sakın hasta olmasın. Benim geçirdiğim hastalığı geçirmesin.”Selma Ann Desmond, hastalığı döneminde eski eşinin ilaç paralarını ödemediğini söyleyerek şunları söylemişti:"Şok geçiriyorum. İlaçlarım için gerekli parayı ödemiyor. Bu nasıl bir beladır. Ben iyileşmeye çalışıyorum o beni hasta etmek için elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor. İlaçlar olmadan nasıl iyileşeceğim.. Yıllar önce hediye edilmiş mallarım var. Kendisinin de birden fazla malı vardır. Mahkeme kararıyla her türlü ilaç giderlerimi ödemekle sorumlu. Bu tavrı alarak benim ölmemi istediğini düşünüyorum. İtirazı olan var mı? Sesiz kalmak, alttan almak, artık salaklık derecesine giriyor.”Dün vefat eden Selma Ann Desmond'un eski eşi Ali Taran kişisel internet sitesinde 'onu çok seven ailesi şeklinde' ölüm ilanını yayınladı.

Ali Taran, oğlu Kuzey ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Hürriyet gazetesinde yer alan ahbere göre, Taran basın toplantısında şunları söyledi;



"Yıllarca hayatımı paylaştığım biri... Bir savunma, bir hesap verme içerisinde değiliz. Dün Hakka yürüdü.Allah rahmet eylesin. Şimdi konuya bir magazin şeyi gibi tabii ki bakmıyoruz. Biraz da oğlum adına da söylüyorum. İşte yapılması gereken hepinizin bildiği işler var. Bu işlerle uğraşıyoruz. Kuzey de yalnız kalmasın diye. Tüm ekip olarak arkadaşlarımla. Her şey normal cereyan edecek derken, işte şu an Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde.





Sanıyorum 'sahipsiz kaldı' falan gibi bir takım alt yazılar geçmiş. Ben görmedim. Bunun böyle olmayacağını söylemek için buradayız. Dün akşam kendisi oraya götürüldü. Yine oğlumun ve oğlumun anneannesinin isteği ile Cuma günü defnedilmesine karar vermişler. O yüzden bir bekleme içerisindeyiz. Onun dışında pek söyleyecek bir şey yok, herhangi bir konuda... Ben son zamanlarda görüşmedim. Twitter'ı falan da bir kenara bırakıyorum.





Orada yazılanlar, şunlar bunlar falan onları da bir kenara bırakıyorum. Ama gerek evliliğe bakışım, gerek aile yaşantısına bakışım... O twitter'da 4-5 aydır yazılanların; okuduğumdan söylemiyorum, duyduğum için söylüyorum. En azından doğru olmadığını da buradan söylemek istiyorum. Sizlere de bir hesap verme şeklinde söylemiyorum. Bu vesileyle 'bunu da söyleyeyim' , 'şunu da söyleyeyim' gibi bir şeyim yok. Kuzey de işte Amerika'dan, okulundan izin alıp geldi. İyi ki de gelmiş..."





Ali Taran'ın oğlu Kuzey de toplantıda şöyle konuştu;



"Son iki günde çok ağırlaştı. Daha çok acı çekmeden son günlerini geçirdiğini söyleyebilirim. Hakkın rahmetine kavuştu. Bir oğul olarak yapabileceğimin en iyisini yaptım. Hep nasihat verirdi. Son geldiğinden itibaren çok ağır olmasına rağmen ben uyuduktan sonra hep yanıma gelirdi. Bana hasta olduğunu belli etmemeye çalışmıştı. Aynı gayreti gösterdi ama buraya kadarmış. Kabullenmek zorundayım. Her şey yazıldığı gibi. Her zaman okulumu bitirmemi istediği için devam edeceğim. Üniversite mezun olmamı isterdi. O hep benimle biliyorum."