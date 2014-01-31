Sellafield'te radyasyon seviyesi arttı



Londra'nın 480 kilometre kuzeybatısındaki Sellafield nükleer tesisini işleten firmadan ve İngiltere hükümetinden halk sağlığını tehdit eden bir durum bulunmadığı, nükleer bir arızanın da söz konusu olmadığı açıklaması yapıldı.

Santrali işleten firma acil ihtiyaç duyulmayan çalışanlara evde kalmaları çağrısının da tamamıyla tedbir amaçlı yapıldığını vurguladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Sellafield'te 1957 yılında rektörlerden birinde yangın çıkmış, yangının ardından radyoaktif sızıntı yaşanmıştı. Söz konusu bu olay İngiltere tarihinin en büyük nükleer kazası olarak kabul ediliyor.

2005 yılında da tesiste radyoaktif atık bulunmuştu.

Tesisten yapılan açıklamada reaktörün dış bölümünde bulunan algılayıcılardan birinin normalin üzerinde radyoaktif değerler kaydettiği, ancak tesisin farklı bölümlerinden işleyişte herhangi bir anormallik olmadığına dair onay geldiği ifade edildi.