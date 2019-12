Selina’nın Oxford başarısı

Annesi Türk, babası İngiliz olan 22 yaşındaki Selina Wickham, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi’nin matematik yüksek lisans bölümünü birincilikle bitirdi.



Londra’nın tanınmış kız liselerinden City of London School for Girls’den pekiyi dereceyle diploma alan Selina, Oxford Üniversitesi’nin matematik bölümündeki lisans eğitimini de birincilikle tamamlamıştı.



Milliyet Gazetesi Londra Temsilcisi Nevsal Elevli’nin kızı olan Selina, üniversitenin Pembrooke Koleji’nde okuduğu "Pure Mathematics" (Saf Matematik) yüksek lisans programını 100 üzerinden 96 puanla tamamladı. Türk kızının başarısı, Oxford Üniversitesi’nin kuantum matematik bölümü öğretim üyelerinin dikkatini çekti. Selina ise, hocalarının teklifine, "Doktorayı istediğim zaman yapabilirim. 10 yıl sonra da olabilir" cevabını verdi.



Üniversitenin tiyatrosunda sergilenen Arthur Miller’in "The Crucibles" (Cadı Kazanı) adlı oyununda "Abigail" rolünü oynayan Selina, 2006 yılında ise "Oxford Güzeli" seçilmişti.