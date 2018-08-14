Selin vurduğu Rize'de 15 eve yıkım, 80 eve tahliye kararı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de önceki hafta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamladı. 400 noktada sel ve heyelanın meydana geldiği kentte, ağır hasarlı 15 evin yıkılmasına, duvarla güçlendirilinceye kadar 80 evin boşaltılmasına karar verildi.

Rize\'de, önceki hafta etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. Rize Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi koordinesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları ve Tarım Müdürlüğü\'nden ekipler, 8 ilçede sürdürdüğü hasar tespit çalışmasını tamamladı. İlk tespitlere göre, kentte 400\'e yakın noktada sel ve heyelan meydana geldi. Heyelanda ağır hasar gören 15 evin yıkılmasına, heyelan riski taşıyan 80 evin ise tahliyesine karar verildi. İstinat duvarı ile önlem alınana kadar bu evlere girilmemesi kararlaştırıldı. Evleri boşaltılan vatandaşlara 18 ay süreyle kira yardımı yapılacağı açıklandı. Bölgede ayrıca köy ve mahalle yolları ile kara yolunda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü. Selde 10 iş makinesi ile 15 araç da sel sularına kapıldı.

EVLER DERE YATAĞINA KAÇAK İNŞA EDİLMİŞ

Ekiplerin yaptığı tespitlere göre; ağır hasar alan ve boşaltılan evlerin dere yatağı veya su kanalı üzerine ya da yanına kaçak olarak inşa edildiği belirlendi. Kentte, 6 bini susuz, 3 bin 600\'ü sulu olmak üzere 9 bin 600 dere bulunduğu, su akmayan derelerde de yağışla birlikte taşkın meydana geldiği belirtildi. Ekipler, vatandaşların su akmadığı gerekçesiyle bazı dere yataklarının yönünü değiştirdiğini, bazılarının ise önünü kapattığını ya da tarlaya dönüştürdüğünü tespit etti.

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