Selin vurduğu Bandırma'daki hasar gün ağarınca ortaya çıktı (2)

AFET RAPORU YAYIMLANDI

Bandırma Kaymakamlığı\'nca ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bandırma Kaymakamlığı Afet Kriz Merkezi\'nin raporu da yayımlanırken, şunlar kaydedildi:

\"13/09/2018 günü saat 11.00 itibariyle ilçemizde aralıklı olarak yağan yağmur, saat 17.00’den itibaren şiddetlenmeye başlamış ve su baskınları ile ilgili ilk ihbar saat 17.25’te 112’ye yapılmıştır. Saat 18.30- 19.00 arası yağış daha da şiddetlenmiş ve afete dönüşmüştür. 20.40 itibariyle metrekareye düşen yağış miktarı 126 kg’dır. Yağmur 21.00’den sonra azalmaya başlamıştır. Şiddetli yağışlar sonucunda Bandırma Sanayi Kavşağı ve Bandırma Eti Maden Kavşağında oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım durma noktasında gelmiş ve yaklaşık 5 kilometrelik bir araç konvoyu oluşmuştur. Bu kavşaklara yakın işyerlerinde ve az sayıda evde su baskınları oluşmuştur. İlçemizdeki en büyük işletmelerden Banvit A.Ş.’de de su baskını yaşanmış ve üretime bir hafta ara verilmiştir. Bandırma- Erdek karayolu Düzler Mevkii’nde ulaşım tamamen kapanmıştır. Bandırma Edincik karayolu 4’üncü kilometrede göçük nedeniyle yol kısmen kapanmıştır. Cumhuriyet Caddesi, Şehit Süleyman Bey Caddesi, Kaşif Acar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda seller oluşmuş ve bazı işyerlerine su basmıştır. 600 Evler Mahallesi’nde az sayıda evde de su baskınları görülmüştür. Sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı süratle kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlamış, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmalara nezaret etmiş, DSİ Bölge Müdürümüz ve Karayolları Bölge Müdürümüz de bizzat gelerek çalışmalara katılmışlardır. 14 Eylül saat 11.00 itibariyle Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, 112 Acil Servis, Bandırma Belediyesi, BASKİ, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza gelen ihbar sayısı 1396’dır. Yapılan çalışmalarla Erdek ilçesi mülki sınırlarında bulunan Düzler Mevkii dahil olmak üzere 356 vatandaşımız mahsur kaldığı yerden kurtarılmış, gelen ihbarlara ve yardım taleplerine süratle müdahale edilmiş ve oluşan sellerin etkisi önemli ölçüde giderilmiştir. Saat 21.30 itibariyle İlçedeki ulaşım normale dönüş ve 00.00 itibariyle de Bandırma Erdek Karayolu ulaşıma açılmıştır. Hasar tespiti için Kaymakamlığımızda ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinde AFAD personelimizce oluşturulan masalarda çalışmalara başlanmıştır. Can ya da canlı kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için Kaymakamlığımızca gerekli yardımların yapılması için çalışmalara başlanmıştır.\"

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)