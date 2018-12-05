Selin Sayek Böke'den İzmir için yeşil ışık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı. Böke'nin kentte çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine, açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlısı olsun. Bir şey diyemem" diye konuştu

Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, CHP’nin İzmir adayı henüz açıklanmadı. Adaylık için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı. Böke, “İzmir’de varlığını bildiğimiz bu anlayışı Türkiye’ye yayan hikayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Meselemiz adayların kimliği değil, nasıl belediyecilik sorusuna yanıt verecek siyasi programdır. Daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Meydanları dolu kentlere ihtiyacımız var. Yeni bir kent hikâyesini bu meydanlarda yazmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adaylık konusunda açık kapı bırakan Böke, “Bugüne kadar elimden geleni yaptım ve yapacağım. İzmir ile birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.