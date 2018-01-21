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Spor

Selin Övünç, Kalküta ITF Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldu

Selin, bu şampiyonluk ile gençler klasmanında ilk 100'e girmeyi başardı

21 Ocak 2018 19:11

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada 17 yaşındaki Selin Övünç'ün, Kalküta ITF Gençler Turnuvası'nda teklerde zafere uzandıığı belirtildi.

Kalküta kentinde, toprak zeminde gerçekleştirilen ikinci seviye organizasyona 2 numaralı seribaşı olarak katılan Selin, sırasıyla Çinli, Taylandlı, Fransız ve Hint rakiplerini eleyerek, finalde Ukraynalı Diana Khodan'ın karşısına çıktı.

Khodan'ı 5-7, 7-5 ve 6-1'le geçerek yeni yıldaki ilk şampiyonluğunu kazanan Türk tenisçi, bu düzey bir turnuvada ilk defa kupa sevinci yaşadı.

Böylece gençler klasmanında ilk 100'e girmeye hak kazanan Selin Övünç, geçen hafta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den tekler ve çiftler ikinciliğiyle ayrılmıştı.

 

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