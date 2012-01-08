Selin Köyceğiz'e faturası ağır oldu

T24 - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kargıcak Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz'de son 48 saatte metrekareye 203 kilogram yağış düştüğü bildirildi.



Türkiye'nin dört bir yanı fırtına ve sele teslim oldu/FOTOGALERİ





Köyceğiz'de etkili yağışın ardından taşan Kargıcak Çayı'nın neden olduğu selin ardından ilçeye gönderilen Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresine ait iş makineleri, çayın taştığı noktalarda kayalarla doğal barikatlar oluşturuyor. Köyceğiz ilçe merkezinde ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.





Karayolları ekipleri, selden zarar gören Muğla-Fethiye yolu ile sel sırasında bazı bölümleri çöken yaşanan Namnam Köprüsü'nde çalışma yapıyor. Trafik ekipleri, köprüden Fethiye'den Muğla yönüne geçişe izin vermiyor. Bazı vatandaşlar, Kargıcak Çayı'ndan selin getirdiği ağaçları topluyor.



Köyceğiz Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede son 48 saatte metrekareye 203 kilogram yağış düştüğünü, yağışın aralıklarla devam edeceğini, özellikle salı günü bölgede yeni bir yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.



Muğla Valisi Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle kalorifer kazanları kullanılmaz hale gelen Köyceğiz Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'nde eğitime 3 gün ara verildiğini ifade ederek, “Eğitime çocuklarımız üşümesinler diye ara verdik. Kaloriferler yanmaya başlayınca eğitime devam edilecek. İlçede DSİ ile bizim gönderdiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Karabulut da selden 3 okulun etkilendiğini belirterek, “Okullarda hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Selden en fazla etkilenen ve kalorifer kazanları kullanılamaz hale gelen bir okulumuzda eğitime ara verdik. Selde maddi zarar oluşan okullarımızla ilgili olarak bakanlığımızı bilgilendirdik” dedi.



