Selin Ciğerci'nin mahkemeye verdiği Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak

Şarkıcı Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.

Selin Ciğerci, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bunun üzerine sert bir tepki gösteren Deniz Akkaya, bir programda ağır sözler sarf etmişti. Selin Ciğerci, kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.

Posta'nın aktardığına göre, Deniz Akkaya, bugün karakola giderek teslim oldu. Eski manken 3 gün hapis yatacak.

Akkaya'nın avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."

Demet Akalın'dan Deniz Akkaya'ya: Kadınların dertlerini dinle 3 gün bacım gelip geçer gerçek dert orda

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Akkaya’ya, “Kadınların dertlerini dinle 3 gün bacım gelip geçer gerçek dert orda” diyerek teselli verdi. Akalın paylaşımının altına gelen, “Çok tepemize çıkarttınız o selini ve sonuçlar!!!” mesajına da, “E bende insanım yanıdığım oldu napıyım? Zararından neresinden dönersen kar!” diyerek yanıt verdi.

(Akalın’ın sosyal medya paylaşımlarındaki Türkçe imla ve yazım hataları düzeltilmemiştir.)