Selin Ciğerci hâkim karşısına çıktı: Amacım sadece rezil etmekti

Eski eşi Gökhan Çıra'ya mesaj gönderen kadının üzerine yürüyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında 'hakaret ve tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ciğerci, "Eşime gönderdiği mesajlarında beni Cansel kimliğim üzerinden tahkir ediyordu. Sürekli bizi takip etmesi nedeniyle onu sadece rezil etmek istedim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Özlem Parlu’nun sosyal medyadan tanıdığı Gökhan Çıra’ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci’nin sosyal medyadan Parlu’yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019’da bir mekanda Parlu’ya, “Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın” şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Dava açıldı

İddianamede Ciğerci’nin bu sözlerinin ardından Parlu’nun üzerine mekandan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı ve mekan sahibinin araya girdiği anlatıldı. Ciğerci hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Sırf bizi görmek için geliyordu”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen yargılamaya sanık Selin Ciğerci avukatı Şeyda Yıldırım ile katıldı.

Ciğerci hakim karşısında savunmasını yaptı. Savunmasında, “O dönem Gökhan 7 yıllık sevgilimdi ve nişanlıydık. Müşteki daha önceden tacize varacak şekilde mesajlar atıyordu. Ayrıca bu mesajlarda Gökhan’a benim için ‘Sana yakıştıram’ diyerek Cansel kimliğimi tahkir ediyordu. Kendisi davet edilmediği yerlere sırf bizi görmek için geliyordu. Olay günü mekanda gördüm. Sürekli bizi takip etmesi nedeniyle onu sadece rezil etmek istedim. Hiçbir şey fırlatmadım, tehdit etmedim, temasta bulunmadım sadece bağırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışında Selin Ciğerci soruları yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.