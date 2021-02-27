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Selin Ciğerci güzellik merkezine heykelini koydurdu!

27 Şubat 2021 10:57

İş dünyasına adım atan Selin Ciğerci, sahibi olduğu güzellik merkezine heykelini koydurdu.

Medyatava'nın haberine göre; sosyal medya fenomenliğinin ardından iş dünyasına adım atam Selin Ciğerci, güzellik merkezi zincirlerinin sahibi oldu. Ciğerci, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinin girişine ise heykelini koydurarak ağızları açık bıraktı.

Ebru Şallı, Ciğerci’nin heykeliyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gülben Ergen de geri kalmadı. Selin Ciğerci ise ''Heykelimi 34 beden yaptırdım'' dedi.

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