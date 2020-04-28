Selin Ciğerci'den Erdoğan paylaşımı: Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Instagram sayfasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan tarihinde yaptığı açıklamalara yönelik olarak, "Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet değiştiren ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen şarkıcı Selin Ciğerci, 1 Mayıs sebebiyle alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısını izleyen Selin Ciğerci, Instagram hesabının story bölümünde şu notu düştü: "Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."