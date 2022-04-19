Selin Ciğerci'den bir dava daha: Deniz Akkaya'nın 2 yıla kadar hapsi istendi

Kendisine “dolandırıcı” diyerek iftira attığı gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açan Selin Ciğerci, bu defa kendisine “hırsız” dediği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Akkaya’ya "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Deniz Akkaya 20 Eylül 2021 tarihinde Instagram hesabından Selin Ciğerci için “Zamanında cep hırsızlığı ile başlamış, işi Londra’ya kadar götürmüş. Bu yolda çok can yakmış. Her gün bir hırsızlık dosyanı açacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine savcılık, Deniz Akkaya’nın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.