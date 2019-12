Selin Boronkay'ın bebek için 4 senesi kaldı!

İkinci sperm bankası vakası sosyetenin tanınmış ismi Selin Boronkay’dan geldi



Sosyetenin köklü ailelerinden Boronkay’ların ortanca kızı Selin Boronkay, “Sperm bankasından sperm alarak anne olacağı” haberleri yüzünden geçen haftanın en çok konuşulan kadınıydı. FMF hastalığı ve evlenemediği için sperm bankası araştırdığını söyleyen Selin Boronkay sıra dışı bir portre çiziyor. Daha önce yaşadığı aşklarla da şaşırtan Selin Boronkay hep sosyeteye aykırı davranmış... Vatan gazetesinin röportajında ,çocukken sokaklarda çiçek sattığını anlatan Boronkay, “Hep başka hayatları merak ettim. Sosyetedeki aşklar gerçek değil ama aileme uygun biriyle evlenemezsem sperm bankasına başvuracağım” diyor.





Ne zamandır hastasınız?

13 yaşında ortaya çıktı... O zamanlar bilinmiyordu. FMF hastalığı yani Ailevi Akdeniz Ateşi genetik bir rahatsızlık. Apandist zannedildi, apandistimi aldılar. Dünyadaki bütün ülkelere gittim, hiç kimse anlamadı. Sonunda Türkiye’de genç bir stajyer doktor “FMF olabilirsin” dedi... Testlerle ortaya çıktı.





Ne gibi şikayetleriniz oluyor?

Çok şiddetli karın ağrıları... Üç gün sürüyor. Doğum sancısının beş misli. Üç gün morfin veriyorlar. 2.5 senede bir olması gerekiyor bu nöbetlerin ama bende her ay oluyor. Köpeğimi 2007 senesinde kaybettim, üzüntü tetikledi.

Sperm bankasından sperm alarak hamile kalacak mısınız?

Şu an sadece araştırıyorum. Doktorlarıma “Tüp bebek yapıp bu hastalık genini çıkarma ihtimalimiz var mı?” diye sordum. Ne yazık ki tıp o kadar ilerlememiş ve sağlıklı bir bebek için 4 senem kaldığını öğrendim. Doktorlar “38 yaşına kadar evlenemezsen sperm bankasına gidebilirsin” dediler. Sperm bankalarında genetik hastalıklara bakıyorlar. Tabii evlenerek anne olmak isterim ama aileme uygun olmalı.





Ailenize mutlaka uygun olmak zorunda mı?

Hem seveceksiniz, hem de size uygun olacak. Bizim ailemiz pazar günleri bir araya geliyor, ablamın ve kardeşim kocası, onların ailesi... Bunlar neden eksik kalsın. Karşımdaki kişinin ailesinin genetiğine bile bakmaya başladım. Şu an bekarım, erkek arkadaşım da yok.



'‘Banka’ lafı üzerine tehdit aldım''



Etraftan nasıl tepki aldınız?

Bana tehdit telefonları geliyor. Savcılığa şikayet ettik. Ayrıca ben “evet yapıyorum” da demedim, sadece araştırıyorum. Araştırırken de kadınlara örnek olsun istedim.





Neden? Bu iyi bir örnek mi?

Evlenememiş çok kadın var. Çalışan, çocuğuna bakabilecek olanlara da örnek olsun istedim. Çocuğun psikolojisi için, bu şekilde dünyaya geldiğinin anlatılması lazımmış. Psikiyatrist desteğiyle büyümesi gerekiyormuş.





Nasıl araştırdınız?

Türkiye’deki en iyi doktorlara gidiyorum; hepsine detaylı olarak sordum. Aileme sordum.





Banka fikrine aileniz ne dedi?

“Tabii ki senden bir torun isteriz ama bu çocuğun bir de babası olsun isteriz” dediler. Babası olup da ilgisiz büyüyen çocuklar, doğmadan babası kaza geçirip ölenler de var.



'Leyla Bilginel’i takdir ediyorum'



Bu yolla anne olan Leyla Bilginel’le konuştunuz mu?

Kendisini tanımıyorum, o yüzden konuşmadım ama Tuba Ünsal aradı beni; o da FMF olduğu için onunla görüşeceğiz. Ama Leyla Hanım’a saygıyla bakıyorum. Yaptı, arkasında durdu, kimseyi umursamadı. Duyduğuma göre çocuğuna da gayet iyi bakıyor. Doğru kişiyi bulamadı galiba. Takdir ediyorum, büyük cesaret.





Bu araştırmalar sonucunda ne zaman karar vereceksiniz?

4 senem var. 4 sene içinde evlenebilirsem hemen çocuk yapacağım. Çocukları çok seviyorum.

n Peki böyle bir karar almanız halinde ailenizin tepkisi ne olur?

“O zaman karar veririz” dediler. İleride böyle bir karar verirsem ailem arkamda olacaktır. Ama öncellikle inşallah kocamı bulurum.





Neden bu kadar çok istiyorsunuz?

Çocukluğumdan beri tek hayalim evlenip çocuk yapmak. Ablam “İş kadını olacağım” derdi. Küçük kardeşim ise “Hayatta evlenmem” derdi; ikisi de evlendi. Ablam inanılmaz iyi bir anne oldu. “Hayatta evlenmem” diyen küçük kardeşim evlendi ve çok mutlu. Ben kaldım. (Gülüyor) Ama her işte bir hayır vardır.





Evlatlık edinmeyi düşünüyor musunuz?

Evlatlık değil ama koruyucu aile olmayı düşünürüm. Zaten koruyucu aileliğim var. Şu anda 15 çocuğum var, benim boyumu geçtiler.





35 tane kediniz, 5 tane de köpeğiniz var. Acaba bu da annelik duygusunu yaşamak için mi?

Tabii bu ispatlanmış bir şey. Kedi, köpek sahibi olanlar annelik duygusuyla aynı şeyi yaşıyor.





'Beyaz’la sadece arkadaşız '



Şarkıcı Küçük Onur’la yaşadığınız aşk çok konuşulmuştu... Aileniz mi istemedi?

Çok çok büyük bir aşktı. Hayır, insanlar konuşuyor ama yaşamayan hiçbir şey bilemez.





Yaş farkı yüzünden mi olmadı?

Aramızda hiç yaş farkı hissetmedik. Sadece şunu gördük ki, dördüncü seneden sonra, birbirimiz için değiliz. Onur’un yaşaması gereken çok şey var hayatta. Belki yaş farkı burada ortaya çıktı.





Bir ara da Beyaz’la olduğunuz söyleniyordu?

Beyazıt benim için çok özel. Çok iyi arkadaşız. Onun hayatına zorla girdim.





Nasıl yani?

Çok seneler önce tanıştık ama birbirimizi bulduğumuz anda çok iyi dost olabileceğimiz anladık. Onun etrafında hep erkek arkadaşları var. Çok yakın 4-5 arkadaşı var. Zorla “5. arkadaşın ben olacağım, ne yaparsan yap hayatından çıkmayacağım’’ dedim. Çok samimiyiz, her gün telefondayız, görüşebildiğimiz her dakika görüşüyoruz. Ayrıca Beyaz’ın yurt dışı konuk koordinatörüyüm, yakında ona çok güzel sürprizlerimiz var.





Ailenizin baskısını hissediyor musunuz, o soyadı baskısını? Çünkü siz “sosyetik güzel” kalıplarının dışındasınız biraz, hep aykırısınız sanki...

Ben ailenin genetik bozukluğuyum (Gülüyor). Evet çevremden biraz farklıyım. “Sosyetik” deyince; onlar çocuklarını çok daha fazla, dış dünyadan koruyorlar. Bize gerçekleri yansıtmıyorlar, oturduğumuz evin 5 sokak arkasında bir gecekondu olduğunu görmüyosunuz siz. Ben biraz aşırıya kaçtım. Araştırdım. Köşkte yaşarken kapıcı çocuklarıyla yemek yedim. Çıkaramıyorlardı beni kapıcılardan. Gittim sokaklarda, sokak çocuklarıyla tanıştım, gül satmaya çalıştım onlarla. Bir gün biri bana çok acıdı, gül satın aldı. 1 lira vermişti, o parayı ütüleyip saklamıştım.





'Sosyetede aşk yok '



Aşk ilişkilerimde aykırı oldum. Çünkü benim sosyetik denen çevremde gerçek aşk yok. Maddiyata dayalı görüntüye dayalı ilişkiler var. Gerçek sevgiyi sosyetenin dışında, çıkarsız buldum. Şimdi bunları bir araya getirip hem gerçek sevgiye, hem de mantığa dayalı, aileme uygun bir evlilik istiyorum.





'İşimi kurarken ailemden yardım almadım '



Küçük Onur karmaşası olduğu zaman çok utandım aileme karşı. Ve kendimi ispatlamak için kendi işimi kurdum. Ortağım Sinem Güngör’le hiç sermayemiz olmadan, sıfırdan bir halkla ilişkiler ve organizasyon ajansı yarattık. Şimdi ailem gurur duysa da günde 16 saat çalışmamı anlayamıyorlar; “Gel bizimle çalış” diyorlar ama gitmem.