Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'i İşgal Girişimi Davası'nda karar: 51 sanık ceza alırken, 77 sanık ise berat etti... (GENİŞ)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye\'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı\'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40\'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Anayasayı ihlal\" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir sanık da \"örgüt üyeliği\" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 77 sanığın da tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verildi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nda görülen karar duruşmasına 40\'ı tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başbakanlık ve müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada

bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar darbeden haberlerinin olmadığını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

51 SANIK CEZA ALADI

Sabah saat 10.00\'da başlayan duruşmaya saat 14.00\'de ara verildi. Saat 16.00\'da kararını açıklayan mahkeme heyeti, \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

51 SANIK CEZA ALDI, 77 SANIK İSE BERAT ETTİ

Mahkeme heyeti, darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar\'ı konutunda almaya giden 3 yüzbaşı \"Konut dokunulmazlığını ihlal\"den 6\'şer yıl 18\'er ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Üsküdar\'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal\'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ali Demirci\'yi 14 yıl, Mehmet Kambur 11 yıl 8 ay ile Servet Demir ve Emre Ersan 10\'ar yıl 10\'ar ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, sanıklardan Feyzullah Şahan\'ın sivil imam olduğu iddiasına ilişkin bir delil tespit edilemediğini kararında belirten mahkeme heyeti, sanık Şahan\'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan aralarında 2 yarbay, 1 üsteğmen, 4 astsubay ve 10 da uzman çavuşun bulunduğu 77 sanık ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti.

6 SANIK DURUŞMADA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ceza alan sanıklar Ramazan Uygur, Onur Aydın, Ahmet Özel, Halil Göbüt, Tuğrul Kekeç ve

Gökhan Arıkan\'ın duruşmada tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, salonda bulunmayan ve ceza alan sanıklardan

İbrahim Cengiz, Yusuf Akülger ve Bilal Dursun hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.