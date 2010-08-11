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SELİMİYE CAMİİ'NDE İLK TERAVİH NAMAZI EDİRNE (A.A)

11 Ağustos 2010 02:33

-SELİMİYE CAMİİ'NDE İLK TERAVİH NAMAZI  EDİRNE (A.A) - 10.08.2010 - Edirne'deki Selimiye Camii'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Yusuf Tuna'nın Selimiye Camii'nde teravih namazı öncesi verdiği vaaz, Edirne merkez ve köylerindeki camilerden de dinlendi. Selimiye Camii'ndeki ilk teravih namazına kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde katıldı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren kimi gurbetçiler de dönüş yolundaki sınır kapılarından çıkış yapmadan önce ilk teravih namazını başta Selimiye Camii olmak üzere kentteki diğer camilerde kıldılar.

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