"Selimiye Camii Dünya Miras Listesi'nden çıkarılabilir"

Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii'nin önündeki Yemiş Kapanı Hanı'nın korunması kararı, Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'nda iptal edildi. İptal ile ilgili konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Eğer bu han ihya edilirse, Selimiye Camii'nin önünde 14 metre yüksekliğinde yeni bir yapı olursa Selimiye Camii'nin silüeti bozulacak ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılması tehlikesi bulunuyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydanı'nı yeniden düzenlemek için 15 ay önce proje hazırladı.

Yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı döneminde 'meyve-sebze hali' olarak kullanıldığı bilinen han kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeo-park projesi hazırladı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da alan için koruma kararı verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise hanı yeniden ihya etmek için koruma kararını Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na götürerek itiraz etti. Yüksek kurul itirazı kabul etti ve koruma kararını kaldırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hanın yeniden ihya edilmesinin Selimiye Camii'nin önünde 14 metrelik bir yapıyla silueti bozacağını ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini söyledi.

İtiraz ve kararların alınmasının 8 ay sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Selimiye'nin 2011'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmış olması nedeniyle hem Türkiye'den hem de yurt dışından ziyaretçi geliyor. Edirne'de yılda 3 milyon turist geliyor, bunlardan 2 milyonu Selimiye Camii'ni ziyaret ediyor. Edirne'ye gelen herkesi de bu kötü görüntüyle karşılaştırmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar haklı olarak tepki gösteriyorlar. Edirne Belediyesi olarak elimiz kolumuz bağlı. Vakıflar Genel Müdürlüğü hanın restorasyonu projesinin yapılmasını istiyorlar. Bu hanın ihya edilmesi demek. Görüştüğümüz bütün uzmanlar, Selimiye Camii'nin siluetinin kaybedilmemesi görüşündeler. Eğer bu han ihya edilirse, Selimiye Camii'nin önünde 14 metre yüksekliğinde yeni bir yapı olursa, yapılacak olan da replika olacak, orijinal olmayacak. Bu takdirde Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılması tehlikesi bulunuyor" dedi.

“Dünya Mirası listesinden çıkabilir”

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii gibi bir eseri bu durumda bıraktıkları için üzgün olduklarını kaydeden Gürkan, "Bütün insanlardan da bu nedenle özür diliyoruz. İki projemiz var burasıyla ilgili. Burası yaya bölgesi olacak, Selimiye'nin araçların egzozdan ve yarattığı titreşimden etkilenmemesi için tamamen yaya bölgesi haline getirmek istiyoruz. Bu projemiz onaylandı, yine projeyle bağdaşık olarak ikinci aşamada da Edirne Belediyesi olarak kurtarma kazısını yapmış olduğumuz Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntılarını koruyarak geleceğe taşımak istiyoruz. Edirne'nin neresinde olursa olsun, yapılara silueti koruyarak karar veriyoruz. Hemen dibinde bir replika yapıya sıcak bakılması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstanbul'un siluetiyle ilgili yakınmalarını ve şikayetlerini, üzüntüleri biliyoruz. Buradan Edirne Belediye Başkanı olarak, Selimiye Camii'nin siluetinin kapanmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün insanlığa çağrı da bulunuyorum. Lütfen Selimiye Camii'nin siluetini korumaya devam edelim. Bu hepimizin tarihi görevi. Hem ecdadımıza karşı, hem de torunlarımıza karşı" diye konuştu.

Tarihi Yemiş Kapanı Hanı

Osmanlı Padişahı Sultan 3'üncü Murat döneminde, 1590'lı yıllarda Türk-İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camii Arastası'nın batı tarafında yaptırıldı. 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın zamanla harabeye döndüğü ve üzerinin toprakla kapatılarak Selimiye Meydanı'na katıldığı belirtiliyor. (DHA)