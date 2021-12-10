Selim Temo, eski YÖK Başkanı Yekta Saraç'a kına gönderdi

6 Ocak 2017’deki 679 sayılı KHK ile üniversitedeki görevinde ihraç edilen yazar ve çevirmen Selim Temo, OHAL Komisyonu'nun ret kararının ardından eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar ve eski rektör Ahmet Ağırakça'ya kına gönderdi.

Temo Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KHK ile ihracım(ız)daki âlî gayretiniz neticesinde kazandığınız şerefin şerefine makâm-ı âlîcâhınıza bir miktar kına-yı hassaszemîn'i OHAL Komisyonu fermanı ile beraber gönderdim. Tensiplerinize arz ederim." ifadesini kullandı.