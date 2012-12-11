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Politika

Selim Sadak ve Gültan Kışanak hakkında ne iddia edildi?

KCK operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan Selim Sadak'ın, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ile birlikte kırsalalanda sorgulandığı iddia edildi

11 Aralık 2012 14:34

 

KCK'ya yönelik yapılan operasyon çerçevesinde Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın gözaltına alınmasının ardından Bugün gazetesi bir iddiayı gündeme taşıdı. Selim sadak ve Gültan Kışanak'ın kırsal alanda PKK tarafından sorgulandığı öne sürüldü.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KCK soruşturması ile ilgili emniyetten sızdırılan bilgilere göre Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'a 9 ayrı suçlama yöneltildi. Belediye ihalelerini örgütün yönlendirdiği işadamlarına verdiği iddia
edilen Sadak ayrıca  "KCK üyeliği", "KCK talimatı ile eylem organize etmek, protesto gösterileri düzenlemek", "Yakınları dağda olan kişileri belediyede işe almak", Teröristlerin cenazelerine sahip çıkmak, farklı şehirlerdeki cenazeleri Siirt'e getirmek için belediye imkanlarını kullanmak" ve "Açlık grevlerini organize etmek" gibi suçlamalar nedeiyle sorgulandı.
Sadak2a ayrıca polis tarafından elde edilen istihbarat notları doğrultusunda, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın kırsal alanda PKK tarafından sorgulandığına ilişkin sorular yöneltildi.
Bugün gazetesinde yer alan haberde Gültan Kışanak'ın "PKK'lı teröristler sizi dağda sorguladı mı" sorusuna danışmanı aracılığıyla,  milletvekilleri ile görüşme halinde olduğunu belirterek "Basın mensuplarıyla şu an görüşmem mümkün değil" yanıtı verdiği bilgisi yer aldı.
 
Bu arada haberin bugün gazete ve internet sitelerinde yer almasının ardından BDP'de haber ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 

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