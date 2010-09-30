Selim İleri ile İstanbul turu

T24- Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Selim İleri okurları ile 3 Ekim Pazar günü İstanbul turuna çıkıyor. Tura katılanlar Selim İleri'nin İstanbul'unun onun rehberliğinde gezecek, İstanbul'u yazarken etkilendiklerine onun gözünden bakacak.





Ahmet Ümit'in "İstanbul Hatırası" ile başlayan edebiyat turları İleri ile Boğaziçi'nden başlayıp Beyoğlu'na kadar uzanacak.



Eserlerinde bireyin yalnızlığını, aşkı ele alan ve "Yarın Yapayalnız", "Gramafon Hala Çalıyor", "Pastırma Yazı", "İstanbul Lale ile Sümbül" kitapları ile okurunun kalbinde taht kurmuş olan Selim İleri pazar günü ona eşlik edenler ile Boğaziçi'nde tekne turu yapacak, Beyoğlu'nda ikindi çayı içecek.

Antonina Turizm organizasyonu, Everest Yayınları desteği ve Buket Aşçı’nın danışmanlığında gerçekleştirilecek etkinliğin programı şöyle:





Turun İlk Bölümü:

14:00 – Taksim AKM önü buluşma

14:30 – Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nda buluşma

15:45 – Yıldız Sarayı’ndan hareket

16:10 – Kabataş’ta tekne ile buluşma ve boğazda kısa bir gezinti

17:30 – Arnavutköy’de otobüslerle buluşma

18:00 – Beyoğlu buluşması ve anlatımı



Turun İkinci Bölümü:

19:30 – Arzu edenlerle Yakup’ta buluşma





