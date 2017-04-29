Selim Erdoğan'ın oynadığı dizi yeniden çekilecek

Geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Marmaris’deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalanan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ın, bölüm başına 7 bin lira aldığı ‘Meryem’ dizisi yeniden çekilcek.

Sözcü'nün haberine göre; bölüm başına 7 bin lira alan oyuncunun önemli rollerden birinde olduğu ve şirketin bu nedenle şu ana kadar çekilen 4 bölümü çöpe attığı ortaya çıktı.

300 bin lira oldu

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı dizide Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Serenay Aktaş ve Açelya Topaloğlu gibi ünlü oyuncular da yer alıyordu. Çekimlerine yeniden başlanacak dizi için bugüne kadar harcanan 300 bin lira da boşa gitmiş oldu.