Selim Dedemoğlu Avrupa ikincisi oldu

Fransa\'da düzenlenen Avrupa Petank Şampiyonası\'nda altın noktada gümüş madalya kazanan Selim Dedemoğlu, önemli bir başarı elde etti. Milli sporcu Selim, çeyrek finalde Avrupa ve dünya şampiyonu Belçikalı Claude Webel\'i yendi.

Yarı finalde İspanyol Manuel Martinez\'i mağlup eden milli sporcu, finalde Fransız Dylan Rocher engelini geçemedi ve gümüş madalyada kaldı.

Selim Dedemoğlu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında Türkiye\'ye büyüklerde ilk madalyasını kazandırdı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK\'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Petank Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Selim Dedemoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Fransa\'da düzenlenen Avrupa Patenk Şampiyonası\'nda büyüklerde gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Selim kardeşimi gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının gençlerimiz için büyük bir motive kaynağı olacağına inanıyorum. Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atmasını temenni ediyor ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

İSTANBUL / DHA