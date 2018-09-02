Selim Ay: "İyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



ATİKER Konyaspor\'un takım kaptanı Selim Ay, lige verilen arayı iyi değerlendirip bundan sonra daha iyi bir Atiker Konyaspor izlettirmek istediklerini söyledi.

3 puan aldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Selim Ay, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü Malatyaspor takımı tamamen birlikte oynayan ve rakibe çok fazla alan vermeyen bir takımdı. Bizde onun bilincindeydik. Maçın başında top her ne kadar daha fazla rakibimizde görünse de saha içerisinde birlik beraberlik içerisinde hareket eden bir Atiker Konyaspor vardı. Bunu biz saha içerisinde hissediyorduk Dışarıya da gösterdiğimize inanıyorum. Kolay kolay pozisyon vermedik. Alanları iyi kapattık. Takım halinde iyi savunma yaptık. Bulduğumuz pozisyonu attık. Daha sonra yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek 3-4 bile yapabilirdik. Ama olmadı dedi.

Selim Ay, sözlerini şöyle tamamladı;

\"Bizi sevindiren olay, galip gelmenin yanı sıra özellikle gol yemeden bitirdiğimiz bir maç olmasıydı. Çünkü ne kadar gol yemezsen ve ayakta sağlam durursan takıma özgüven geliyor ve bu da oyunculara yansıyor. Bizim için sevindirici olan noktalardan biri de buydu. Şimdi önümüzde milli maçlar nedeniyle lige verilen bir ara var. Bu sürede eksiklerimizi gidereceğiz, biraz daha çalışacağız. İnşallah içeride oynayacağımız Fenerbahçe maçına daha diri bir halde çıkacağız.\"

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